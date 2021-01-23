Наиболее посещаемой страной в прошлом году стала Польша, куда съездили около 4 млн украинских граждан.

Весной 2020 года тысячи украинцев пешком возвращались на родину из Польши Госпогранслужба Украины

В 2020 году за границу несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса смогли попасть более 11 млн 250 тысяч граждан Украины. Они совершили путешествия в 123 страны мира, сообщает Госпогранслужба в субботу, 23 января.

Указано, что наиболее посещаемыми стали три страны, граничащие с Украиной: на первом месте Польша – около 4 млн человек, на втором – Венгрия – 1 млн 635 тыс; на третьем – Россия – 1 млн украинцев.

Среди лидеров прошлого года были также Турция, где побывало 965 тыс. граждан, и Египет – 730 тыс.

Достаточно большое количество украинцев ездили в Румынию – более 626 тыс., Беларусь – 496 тыс., Словакию – 336 тыс., Молдову – 328 тыс., Германию – 222 тыс. и ОАЭ – 100 тыс. человек.

В то же время иностранцев в Украину в прошлом году прибыло почти втрое меньше – примерно 3,4 млн человек из 192 стран мира.

Больше всего в Украину приезжали из пограничных стран: лидерами стали граждане Молдовы - 933 тыс., Беларуси – 463,5 тыс., РФ – 390 тыс., Польши – 272 тыс., Румынии – 229 тыс. и Венгрии – 217 тыс. Кроме того приезжали также граждане Турции – 149 тыс., Германии – 74 тыс., Израиля – 57 тыс. и США – 42 тыс.

Подавляющее большинство иностранцев находились в Украине с частной и туристической целью, а 70 тысяч человек следовали через нашу страну транзитом.

Cмотрите фотогалерею: За год более 11 млн украинцев выезжали за границу

Ранее сообщалось, что за 2020 год погранслужба Польши не пропустила почти 25 тысяч человек из Украины. При этом за год количество отказов в пересечении украинско-польской границы снизилось более чем в два раза.

Напомним, перед Новым годом власти Польши изменили правила и режим въезда для украинцев, а также предоставили список категорий граждан, которые освобождаются от карантина.

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