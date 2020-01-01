В ООН заявили об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму

Наиболее уязвимыми группами, страдающими от нарушений прав человека в аннексированном Крыму, являются крымские татары и украинцы, заявили в организации.

в ЮНЕСКО констатировали ухудшение ситуации с правами человека в аннексированном Крыму Unsplash

В исполнительном совете ЮНЕСКО заявили об ухудшении ситуации с правами человека на аннексированном Крымском полуострове. Об этом в субботу, 23 января, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, со ссылкой на отчет ЮНЕСКО.

Речь идет о решении “Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)”. В нем представители организации констатировали ухудшение ситуации в оккупированном Крыму.

“Согласно выводам, содержащимся в докладе, данные, собранные Украиной и международными организациями, свидетельствуют о дальнейшем ухудшении ситуации с правами человека в аннексированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе”, - подчеркнули в МИД.

Согласно докладу, наиболее уязвимыми группами, страдающими от нарушений прав человека, являются крымские татары и украинцы. Они подвергаются значительному давлению со стороны оккупационных властей.

В выводах отмечается, что действия оккупантов существенно угрожают свободе взглядов, совести и религии, праву на мирные собрания и объединения, свободе СМИ и доступу к информации, языковым и культурным правам.

В документе упоминается и о нанесении ущерба культурным ценностям, принадлежащим Украине, которые находятся на аннексированной территории. Отдельно отмечается снижение уровня охраны природного наследия в Крыму из-за незаконных решений об изменении статуса природных заповедников.

Как подчеркнула первая замминистра Эмине Джапарова, “одобрение этого решения в очередной раз подтверждает прочную позицию международного сообщества в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и является важным инструментом противодействия агрессивной политике России”, а также является “элементом консолидации международных усилий по деоккупации Крыма”.

По состоянию на январь 2021 года, ЮНЕСКО осуществила ряд миссий в Украину для мониторинга ситуации во временно аннексированном Крыму в сферах науки и информации и начала мониторинг в сфере образования. Следующим шагом должен быть мониторинг культуры и культурного наследия.

Украина планирует создать неформальную Крымскую платформу на площадке ПАСЕ.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что саммит Крымской платформы должен состояться в Киеве в мае 2021 года.

Напомним, в октябре Зеленский сообщал, что Крымскую платформу поддерживают четыре страны.

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