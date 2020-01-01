Суд начал избирать меру пресечения подозреваемым, а в России прошли масштабные митинги в поддержку Навального. Мы собрали основные события прошедшего дня.

Итоги 23 января: Падение COVID-статистики и дело о пожаре в Харькове EPA/UPG

Начались аресты по делу о пожаре в харьковском доме престарелых

Суд арестовал троих подозреваемых. Речь идет о 43-летнем арендаторе помещения и организаторе незаконного дома престарелых Вячеславе Кравченко. Это же касается 67-летнего арендодателя Славика Акопяна и 42-летнюю жену Кравченко, которая руководила заведением. Подозреваемые были арестованы на 2 месяца.

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Киевский райсуд также избрал меру пресечения администратору нелегального дома престарелых Игорю Мирончуку. Он помещен под стражу на 2 месяца. Примечательно, что мужчина отрицал, что занимал должность администратора.

COVID-статистика продолжает снижаться, загруженность в больницах падает

За сутки статистика пополнилась 4 928 новыми COVID-пациентами. 1 862 человека были госпитализированы, а выздоровели от коронавируса 13 138 граждан.

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Вместе с этим в стране 70% COVID-мест остаются свободными. Самой загруженной являются больницы Ивано-Франковской области, которые забиты на 40%.

В России прошли массовые протесты в поддержку Алексея Навального

В ходе акций протеста силовики задержали 2 158 человек. Митинги прошли по всей РФ, сторонников Навального разгоняли с помощью силы. Полиция применяла дубинка, в ответ люди закидывали правоохранителей снежками.

Январский карантин заканчивается, в Кабмине напомнили об ограничениях

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Жесткий карантин заканчивается в понедельник, 25 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал об ограничениях. По его словам, в стране будут действовать декабрьские правила.

Но ослабление карантина не означает, что болезнь ушла, отметил Шмыгаль. Маски и дезинфекция остается основой.