Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Степанов говорит, что карантин помог

Комментариев: 3
Министр отмечает, что карантин позволил стабилизировать ситуацию с короновирусом и разгрузить медицинскую систему и медработников.
Максим Степанов подбил итоги карантина
Максим Степанов подбил итоги карантина
Укринформ
 
Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что благодаря усиленным карантинным ограничением с 8 по 24 января удалось стабилизировать ситуацию с эпидемией COVID-19 и разгрузить медицинскую систему.
 
"Сегодня в полночь в Украине прекращает действие усиленного карантина. Хочу поблагодарить всех, кто придерживался ограничений. Отдельно благодарю предпринимателей, которые избрали путь честно выполнять противоэпидемические рекомендации и карантинные требования и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения. Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", - заявил Степанов на своей странице в Facebook.
 
Степанов напомнил, что с 25 января Украина переходит к тем карантинных ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.
 
 
 
Напомним, что в Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 201,6 на 100 тысяч населения, это в пять раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
МаксимУм    24.01.2021, 20:48
Оценка:  +10
МаксимУм
Степашкин звездит, просто совпало... Тестов меньше, люди продолжали праздновать.
Woodbrother    24.01.2021, 19:30
Оценка:  +12
Woodbrother
Где нормальная американская вакцина ? Уже даже албанцы вакцинировались, а наш клован ЗЕ все стучит своим хреном по роялю
МаксимУм    24.01.2021, 20:49
Оценка:  +11
МаксимУм
А как там на роиссе? Вас вакциной для коров привили?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь