В Одессе ребенок упал с 19 этажа: В полиции рассказали подробности

Рассматривается вариант самоубийства.

В Одессе ребенок упал с 19 этажа: В полиции назвали подробности depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Одессе ребенок упал с 19 этажа жилого дома, в результате чего погиб. В полиции назвали подробности происшествия.

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По данным правоохранителей, трагедия случилась на улице Михайловской. По предварительным данным, погибшим является 11-летний ребенок. Он упал с балкона лестничной площадки 19 этажа.

В сообщении указывается, что на месте происшествия работы проводила следственно-оперативная группа. В данный момент правоохранители решают вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований с пометкой “самоубийство“.

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Ранее сообщалось, что на Черкащине три рыбака провалились под лед. Среди них был 10-летний ребенок. Спасатели ведут поиски с вечера воскресенья, 24 января.