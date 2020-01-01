Вакцин хватит всем - Шмыгаль

Украина в ближайшее время получит первую партию вакцины против коронавируса от глобального фонда COVAX в объеме от 200 тысяч доз.

В течение этого года вакцин от COVID-19 хватит всем желающим, - Шмыгаль

В течение 2021 года в Украину должны поставить более 30 миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом в понедельник, 25 января, в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Вакцин хватит всем желающим в течение этого года. У нас сегодня контрактов уже больше, чем более 30 миллионов вакцин - фактически на подписании и подписано. Поэтому все очереди вакцинации в Украине в соответствии с национальным четким планом, будут соблюдены. Вся инфраструктура подготовлена. Создан и разработан план создать 500 мобильных бригад и 4 тысячи пунктов вакцинации. То есть вся инфраструктура во всей необходимом количестве в этом году будут обеспечены для всех желающих и для тех, которые должны вакцинироваться в первую очередь", - отметил Шмыгаль.

Премьер напомнил, что для прививки от COVID-19 нужно ввести две дозы вакцины.

"То есть заявленных 30 млн доз хватит на 15 млн человек - чуть больше трети населения Украины", - уточнил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в ЕК предложили уравнять сертификат вакцинации с тестом на COVID-19.

Напомним, что ранее ВОЗ назвала сроки распределения вакцин COVAX. Для начала распределения вакцин ВОЗ должна завершить сделку с Pfizer, а также включить в список использования в чрезвычайных ситуациях вакцины AstraZeneca.

ЕС поможет. Почему Украина вакцинируется последней

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet