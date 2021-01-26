Оккупанты продали завод "Коктебель" почти за 1,5 млн долларов
Во временно оккупированном Крыму на аукционе почти за 1,5 миллиона долларов продали винный завод “Коктебель“, который принадлежит Украине. Об этом сообщают российские СМИ.
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В незаконном аукционе участвовали две компании и одно физическое лицо. Победила компания, которая ранее арендовала этот завод у оккупационной власти. Она принадлежит российскому “Гатчинскому спиртовому заводу“.
Лот состоял из 73 нежилых зданий, производственных цехов и другой недвижимости, а также земельных участков. Здания и участки располагаются в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниково.
Стартовая цена завода “Коктебель“ составляла 1,36 млн. долларов. Больше всего денег стоили здания завода.
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Ранее стало известно, что оккупационные власти в Крыму почти за 73 млн долларов продали винзавод “Массандра“, который принадлежит к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. “Массандру“ купила компания “ Южный проект “.