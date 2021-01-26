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Оккупанты продали завод "Коктебель" почти за 1,5 млн долларов

Комментариев: 2
В незаконном аукционе участвовали две компании и одно физлицо.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/zmvkoktebelcrimea

Во временно оккупированном Крыму на аукционе почти за 1,5 миллиона долларов продали винный завод “Коктебель“, который принадлежит Украине. Об этом сообщают российские СМИ.

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В незаконном аукционе участвовали две компании и одно физическое лицо. Победила компания, которая ранее арендовала этот завод у оккупационной власти. Она принадлежит российскому “Гатчинскому спиртовому заводу“.

Лот состоял из 73 нежилых зданий, производственных цехов и другой недвижимости, а также земельных участков. Здания и участки располагаются в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниково.

Стартовая цена завода “Коктебель“ составляла 1,36 млн. долларов. Больше всего денег стоили здания завода.

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Ранее стало известно, что оккупационные власти в Крыму почти за 73 млн долларов продали винзавод “Массандра“, который принадлежит к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. “Массандру“ купила компания “ Южный проект “. 

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Теги: Крым, оккупанты, завод, Коктебель
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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    26.01.2021, 16:22
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Знаю я хорошо эту контору. У нее еще до оккупации были проблемы с сырьем - использовали на 90% херсонские виноматериалы. Теперь разливают жуткий химический шмурдяк.
Woodbrother    26.01.2021, 15:43
Оценка:  0
Woodbrother
Кремлевские оккупанты торгуют краденым.
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