Оккупанты продали завод "Коктебель" почти за 1,5 млн долларов

В незаконном аукционе участвовали две компании и одно физлицо.

Во временно оккупированном Крыму на аукционе почти за 1,5 миллиона долларов продали винный завод “Коктебель“, который принадлежит Украине. Об этом сообщают российские СМИ.

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В незаконном аукционе участвовали две компании и одно физическое лицо. Победила компания, которая ранее арендовала этот завод у оккупационной власти. Она принадлежит российскому “Гатчинскому спиртовому заводу“.

Лот состоял из 73 нежилых зданий, производственных цехов и другой недвижимости, а также земельных участков. Здания и участки располагаются в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниково.

Стартовая цена завода “Коктебель“ составляла 1,36 млн. долларов. Больше всего денег стоили здания завода.

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Ранее стало известно, что оккупационные власти в Крыму почти за 73 млн долларов продали винзавод “Массандра“, который принадлежит к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. “Массандру“ купила компания “ Южный проект “.