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В Днепре супруги дома изготавливали фальшивые гривны

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Фальшивки они продавали в мессенджере за 40% от реальной стоимости.
Изъятые фальшивые гривны
Изъятые фальшивые гривны
npu.gov.ua

В Днепропетровской области правоохранители задержали мужа и его жену, которые занимались изготовлением фальшивых гривен. Они расплачивались фальшивками в магазинах и продавали их в Сети, сообщила пресс-служба Нацполиции.

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По версии следствия, организатором этого преступления стал 42-летний мужчина. Свою 32-летнюю жену он сделал соучастницей. Фальшивые гривны фигуранты делали на специальной технике, которую они купили. Также они приобрели бумагу.

Фальшивомонетчики подделывали купюры номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен. Фальшивые деньги они сбывали в магазинах, а также продавали через мессенджер за 40% от их реальной стоимости. Установлено, что фальшивые гривны покупали даже владельцы небольших магазинов.

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По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 199 УК Украины. Она предусматривает до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Украине появились новые фальшивые деньги, которые от настоящих не отличают кассиры магазинов. Купюры поступают и в банки.

npu.gov.ua

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Теги: Днепр, фальшивые гривны, супруги, уголовное производство
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