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Ковид-паспорта в Украине: Ляшко рассказал детали

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Документ после вакцинации можно будет получить у семейного врача.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
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В Украине вакцинированным от коронавируса гражданам будут выдавать COVID-паспорта. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в среду, 27 января. 

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По словам медика, в стране возможно введение международного свидетельства о вакцинации. Соответствующее решение власти могут принять уже в ближайшее время.

“Мы понимаем, что в дальнейшем будет расти ажиотаж относительно доступа в частные структуры, чтобы провакцинироваться вне очереди после возможного введения международного свидетельства о вакцинации, которое позволит путешествовать“, - заявил Ляшко.

Записи о вакцинации будут вноситься в электронную систему здравоохранения. На ее основе и планируется выдача ковид-паспортов. 

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“Мы делаем запись в электронной системе здравоохранения, не генерируем никаких других систем. До 10 февраля все медицинские системы протестируют этот модуль, который будет готов к использованию“, - подытожил врач.

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Теги: Украина, коронавирус, паспорт, Виктор Ляшко
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