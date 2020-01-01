Ковид-паспорта в Украине: Ляшко рассказал детали

Документ после вакцинации можно будет получить у семейного врача.

В Украине вакцинированным от коронавируса гражданам будут выдавать COVID-паспорта. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в среду, 27 января.

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По словам медика, в стране возможно введение международного свидетельства о вакцинации. Соответствующее решение власти могут принять уже в ближайшее время.

“Мы понимаем, что в дальнейшем будет расти ажиотаж относительно доступа в частные структуры, чтобы провакцинироваться вне очереди после возможного введения международного свидетельства о вакцинации, которое позволит путешествовать“, - заявил Ляшко.

Записи о вакцинации будут вноситься в электронную систему здравоохранения. На ее основе и планируется выдача ковид-паспортов.

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“Мы делаем запись в электронной системе здравоохранения, не генерируем никаких других систем. До 10 февраля все медицинские системы протестируют этот модуль, который будет готов к использованию“, - подытожил врач.