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У Рады протестовали охотники

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Охотники протестуют против закрытия притравочных станций.
Охотники уверены, новый законопроект запретит отстрел волков, лисиц и бродячих собак
Охотники уверены, новый законопроект запретит отстрел волков, лисиц и бродячих собак
PavlovskyNews

У здания Верховной Рады в Киеве протестовали охотники. Они выступили против законопроекта под авторством Александра Качуры. Об этом сообщает PavlovskyNews в среду, 27 января.

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В частности, один из участников акции, охотник Владимир Нижник обвинил Качуру в запрете на регулирование численности бродячих собак. Активист уверен, отсутствие контроля приведет к экологической катастрофе в Украине.

Тем временем нардеп Качура назвал обвинения охотников манипуляцией. По его словам, “притравочные станции ужасные“. Народный избранник инициирует создание бесконтактных или тренировочных станций с макетами.

Ранее в Австралии кенгуру поломало руку мужчине.

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Теги: Верховная Рада, Охотники, протест
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