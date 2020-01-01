У Рады протестовали охотники

Охотники протестуют против закрытия притравочных станций.

У здания Верховной Рады в Киеве протестовали охотники. Они выступили против законопроекта под авторством Александра Качуры. Об этом сообщает PavlovskyNews в среду, 27 января.

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В частности, один из участников акции, охотник Владимир Нижник обвинил Качуру в запрете на регулирование численности бродячих собак. Активист уверен, отсутствие контроля приведет к экологической катастрофе в Украине.

Тем временем нардеп Качура назвал обвинения охотников манипуляцией. По его словам, “притравочные станции ужасные“. Народный избранник инициирует создание бесконтактных или тренировочных станций с макетами.

Ранее в Австралии кенгуру поломало руку мужчине.