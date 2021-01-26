Под Киевом на семью с детьми напало стадо бизонов

К счастью, потерпевшим удалось убежать. Они не пострадали.

В экопарке “Медвино“ стадо бизонов напало на семью с детьми. Потерпевшие убежали, пострадавших нет. Об этом сообщают Факты ICTV в среду, 27 января.

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Известно, что пострадавшие приехали на территорию парка с сопровождающим - сотрудником эко-зоны. Он обещал “познакомить“ гостей с верблюдами, буйволами, бизонами и оленями, а также гарантировал безопасность.

Когда гости на машинах подъехали к бизонам, компания разделилась. Работник парка удалился с другой частью посетителей.

“Рядом с автомобилем не было ни друзей, ни работника экопарка. Зато машину окружило стадо бизонов и зубров. Не смотря на это, семья не побоялась подойти ближе к авто, но бизоны начали преследовать гостей. Взрослые взяли детей и начали убегать ближе к выходу, но ворота были закрыты. А тем временем зубр пошел на таран с автомобилем и оставил на нем несколько вмятин“, - говорится в сообщении.

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Сотрудник парка вернулся через 15 минут. Во время отсутствия он кормил верблюдов с другими гостями.

Пострадавшие вызвали полицию. Оказалось, что работники парка не оформлены официально.

По совам пострадавших, больше всего пострадали дети. После инцидента у них появились проблемы со сном.

Тем временем неприятную ситуацию в парке пояснили так.

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“Никто ни на кого не нападал. Просто люди не услышали наших рекомендаций. Когда мы пускаем посетителей в вольер, мы даем рекомендации. Нельзя близко подъезжать к животным, у нас сафари-парк. Это несоблюдение правил безопасности самими туристами. У нас давно уже существует эко-парк, и раньше таких ситуаций не было. Животные сами не нападают никогда, их спровоцировали“, - говорится в комментарии Стране.ua.

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