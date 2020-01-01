Переход на накопительную систему пенсий в Украине ждут в 2022-2023 годах

Украинские власти в очередной раз заговорили о законе о накопительной пенсионной системе. Ожидается, что переход состоится в 2022-2023 годах и привлечет в государственный бюджет до 40 млрд грн.

В Минсоцполитики рассчитывают на скорое принятие проектов законов №4408 и №2683, которые подразумевают начать реализацию второго уровня пенсионной реформы, то есть введение накопительной системы с 2022-2023 гг. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная во время Пенсионного форума, который проходил 28 января в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Если Верховная Рада проголосует за указанные законопроекты, то с 2022 года накопительная пенсионная система станет доступной для работников вредной промышленности, а еще через год – для всех остальных категорий.

"Наша главная задача – введение накопительной пенсионной системы для всех работников", - сказала Лазебная.

По словам министра, благодаря первому законопроекту удастся привлечь 100 тысяч участников накопительных пенсий, ежегодные взносы которых в сумме составят 2 млрд грн. После вступления в силу второго закона участников системы станет порядка 10 миллионов, а их вклады будут на уровне 30-40 млрд в год.

По ее словам, на сегодняшний день 60% пенсионеров получают ежемесячно до 3 тысячи грн. При этом средний размер пенсии в Украине составляет 3,5 тыс. грн.

Напомним, ранее в Минсоцполитики заявляли, что подали в Раду предложения по продолжению пенсионной реформы и назвали депутатам плюсы новой системы.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль предполагал, что закон о накопительной пенсионной системе в Украине будет принят уже в 2021 году.

Пенсионный фонд Украины завершил 2020 год с дефицитом в 13 млрд грн. Собственные поступления Пенсионного фонда в 2020 году возросли на 16,5% и составили более 281 млрд грн.

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