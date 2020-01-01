Глава института нацпамяти рассказал, был ли последним Ленин на Одесчине

По словам Дробовича, никакого реестра по советскому наследию в Украине не существует.

Сложно сказать, был ли последним памятник Ленину, которого недавно снесли в Одесской области.

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Об этом телеканалу Украина 24 заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

По его словам, этого нельзя знать наверняка, так как никакого реестра по советскому наследию в Украине нет. Дробович говорит, что мемориальные доски и памятники эпохи коммунизма регулярно находят в разных регионах, о чем сообщают в соцсетях.

Буквально недавно я видел пост одного активиста, и, кажется, был обнаружен еще один “последний Ленин”, - отметил чиновник.

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По его словам, Ленины – это уже, скорее, экзотика для Украины, по крайней мере, на подконтрольной части страны. Но, отбросив иронию, нельзя сказать, какой из них был последним, добавил Дробович. Реестра, где были бы отмечены все памятники, которые есть в стране, не существует.

Учет ведется по тому советскому наследию, которое демонтировали, переименовали, изменили или девизуализировали. При этом регистрируется только то, что имело какую-либо художественную или монументальную ценность, чего не скажешь о третьесортном штампованном Ленине на задворках какого-нибудь завода, - пояснил Антон Дробович.

Напомним, ранее мы писали, что 27 января в Измаильском районе Одесской области снесли памятник советскому вождю. При этом мемориальный знак назвали последним на территории Украины.