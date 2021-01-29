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Кремль исключил присоединение оккупированного Донбасса

Комментариев: 7
РФ уверяет, что такой вопрос не стоит на повестке дня.
Владимир Путин
Владимир Путин
EPA/UPG

Россия не планирует включать в свой состав оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Такой вопрос не стоит на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

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По его словам, российская пропагандистка Маргарита Симоньян, призвавшая включить временно оккупированные территории Донбасса в состав России, не выражает официальную позицию Кремля.

Песков сказал, что вопрос о присоединении оккупированного Донбасса “ни прямо, ни косвенно на повестке дня не стоит“.

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Ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук сообщил, что, по его мнению, Россия не хочет урегулировать ситуацию. Он предложил усилить давление на РФ, если она не выполнит взятые на себя обязательства в рамках нормандского формата.

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Теги: Россия, Донбасс, Леонид Кравчук
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Комментариев (7)
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Путин-Xyйло    29.01.2021, 13:32
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Украинский Донбасс для Хутина - что больной зуб у тещи. Нужен чтоб болел!
bm9513    29.01.2021, 13:09
Оценка:  -28
bm9513
Укро-фашистов вполне устраивает нынешнее положение Донбасса, и от нежелательного электората избавились и можно ныть бесконечно на западе о российской агрессии.
WTF2wtf    29.01.2021, 13:45
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ипать же тупое нацистское быдло ...

Украина на россию не напала!
В реальной жизни путинские фашисты из россии напали на Украину и оккупировали Крым с Донбассом, а потом жестко опустили оккупированный Донбасс ради захваченного чуть раньше Крыма.
WTF2wtf    29.01.2021, 13:47
Оценка:  +3
WTF2wtf
И именно ботоксное кремлевское Хyйло устраивает опущенный им в оккупации бесправный Донбасс, именно оно там полностью всем рулит
WTF2wtf    29.01.2021, 12:35
Оценка:  +12
WTF2wtf
президент россии просто жестко чморит оккупированный им Донбасс ради оккупированного чуть раньше Крыма
WTF2wtf    29.01.2021, 12:35
Оценка:  +11
WTF2wtf
а на Донбассе населения он заведомо принес в жертву гораздо больше, чем всего есть в Крыму ...
Путин-Xyйло    29.01.2021, 13:45
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Не ради Крыма, - ради всей Украины! И Хутин рассчитывает что это произойдет еще при его жизни. Муйло мнит себя "собирателем земель", хотя на самом деле он вор и террорист!
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