Кремль исключил присоединение оккупированного Донбасса

РФ уверяет, что такой вопрос не стоит на повестке дня.

Россия не планирует включать в свой состав оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Такой вопрос не стоит на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

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По его словам, российская пропагандистка Маргарита Симоньян, призвавшая включить временно оккупированные территории Донбасса в состав России, не выражает официальную позицию Кремля.

Песков сказал, что вопрос о присоединении оккупированного Донбасса “ни прямо, ни косвенно на повестке дня не стоит“.

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Ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук сообщил, что, по его мнению, Россия не хочет урегулировать ситуацию. Он предложил усилить давление на РФ, если она не выполнит взятые на себя обязательства в рамках нормандского формата.