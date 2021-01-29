Кулеба сообщил о готовности к диалогу с Лукашенко
Украина в рамках “Люблинского треугольника“, куда входят также Польша и Литва, готова к диалогу с Александром Лукашенко, чтобы помочь преодолеть кризис в Беларуси. Об этом сегодня во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Он напомнил, что “Люблинский треугольник“ в прошлом году сразу после начала кризиса в Беларуси предложил свою помощь в его преодолении. Однако, Лукашенско проигнорировал эту инициативу.
Кулеба отметил, что “Люблинский треугольник“ и сейчас готов оказать соответствующую помощь. Но только в том случае, если Беларусь этого захочет.
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“Навязываться мы не будем, но мы открыты к общению“, - подчеркнул министр.
Напомним, в июле 2020 года Польша, Литва и Украина основали новый переговорный формат – “Люблинский треугольник“. Эта площадка должна стать элементом укрепления отношений Украины с центральной Европой.