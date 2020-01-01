В двух областях ограничено движение фур из-за снегопада

Проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет. В Одесской области продолжают расчищать дороги.

Из-за непогоды в Одесской и Николаевской областях остается ограниченным движение для грузовиков, сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 30 января.

Так, в Одесской области ограничено движение на автодорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган. А в Николаевской области - на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

ГСЧС продолжает расчистку участка дороги от села Геннивка в направлении Одесской области. Всего пройдено и расчищено 65 км дорожного полотна. К расчистке дорог привлечено 1030 человек и 840 единиц техники.

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет.

Отмечается, что сегодня наблюдается местами небольшой снег в Винницкой, Волынской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях, в Луганской - дождь.

На дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица. В Приазовье и в Карпатах местами порывы ветра 15-20 м / с. Температура от 2 мороза до 3 тепла; в восточных областях и южной части 2-7 тепла. На Киевщине небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура 0-2 мороза.

Напомним, накануне на автодороге М-05 Киев-Одесса образовалась 30-киллометровая пробка.

На утро субботы в Одесской и Николаевской области оставались без света 108 населенных пунктов.

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