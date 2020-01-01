В Запорожье умер школьник, потерявший сознание на занятиях

Школьник ранее на медучете не состоял, в справках о медобследовании у него не указаны какие-либо болезни.

В Запорожье в реанимации умер подросток, который потерял сознание и пережил клиническую смерть три дня назад перед уроком физкультуры. Об этом в субботу, 30 января, сообщила депутат Запорожского райсовета Елена Ярошенко в Facebook.

"Сегодня остановилось сердечко мальчишки ученика 15 школы. Весь город и страна переживали и надеялись, что все будет хорошо. Что он сможет и мы увидим, как он танцует выпускной вальс. Но он стал ангелом", - написала она.

Известно, что, 27 января ученик 11-А класса запорожской школы № 15 пережил клиническую смерть. На перемене парень внезапно потерял сознание в раздевалке спортзала. Класс готовился к уроку физкультуры. Одноклассники позвали на помощь учителя физкультуры и школьного медика, которые делали школьнику непрямой массаж сердца до приезда "скорой". В больнице парень находился в медикаментозном сне.

В данный момент пока неизвестна точная причина его смерти.

Напомним, в Казани ученики многопрофильного лицея № 187 отбили почки второкласснику за то, что его мать обратилась в прокуратуру.

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