Зеленский к Байдену: "Почему Украина до сих пор не в НАТО?"

Владимир Зеленский дал интервью программе Axios.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на новый этап развития отношений между Украиной и США после инаугурации Джо Байдена. У него есть вопрос к Байдену относительно членства Украины в НАТО. Об этом Глава государства заявил в интервью программе Axios, сообщает "Голос Америки".

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Зеленский рассчитывает, что США помогут Украине завершить конфликт на Донбассе. При этом он добавил, что наша страна хочет быть равноправным членом НАТО.

"Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?", - сказал Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что если б Украина была членом НАТО, то на востоке её территории не было бы агрессии России.

Ранее первый заместитель украинского министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что в Министерстве иностранных дел видят Украину полноценным членом НАТО к 2030 году.