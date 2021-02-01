Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский к Байдену: "Почему Украина до сих пор не в НАТО?"

Комментариев: 3
Владимир Зеленский дал интервью программе Axios.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на новый этап развития отношений между Украиной и США после инаугурации Джо Байдена. У него есть вопрос к Байдену относительно членства Украины в НАТО. Об этом Глава государства заявил в интервью программе Axios, сообщает "Голос Америки".

Читай также: Зеленский объяснил, зачем Украине вступать в НАТО

Зеленский рассчитывает, что США помогут Украине завершить конфликт на Донбассе. При этом он добавил, что наша страна хочет быть равноправным членом НАТО.

"Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?", - сказал Зеленский.

Читай также: Зеленский рассмеялся при вопросе о падении его популярности

Глава государства подчеркнул, что если б Украина была членом НАТО, то на востоке её территории не было бы агрессии России.

Ранее первый заместитель украинского министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что в Министерстве иностранных дел видят Украину полноценным членом НАТО к 2030 году. 

Поделись:
Теги: Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, США, НАТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
asfd0    01.02.2021, 10:10
Оценка:  -24
asfd0
"Почему Украина до сих пор в ЖОПЕ?" - такой вопрос Зелю не интересует?
WTF2wtf    01.02.2021, 10:29
Оценка:  +1
WTF2wtf
Зато оккупированный россией Донбасс давно в жoпе усилиями российских оккупантов ... а путиснкое быдло тупо тащится от этого говна с кровью, в которые окунул миллионы местных президент россии (не зря он стал просто Хyйлом)
WTF2wtf    01.02.2021, 10:29
Оценка:  +2
WTF2wtf
и нах ты скачешь постоянно, говномет многостаночный???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь