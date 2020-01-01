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Во Львове посыпают скользкие дорожки кофейной гущей

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В городе проводят эксперимент - сухую кофейную гущу предоставили бесплатно две сети кофеен.
Обледеневшие дорожки во Львове начали посыпать кофейной гущей
Обледеневшие дорожки во Львове начали посыпать кофейной гущей
Perepichka News

Во Львове борются с гололедом кофейной гущей. Об этом сообщает УНИАН в понедельник, 1 февраля.

В частности, в парке 700-летия Львова посыпали дорожку кофейной гущей, которую предоставили бесплатно две сети кофеен. Впоследствии дворники сметут ее в места зеленых насаждений.

Городские власти уверены, что кофейная гуща не только не вредит зеленым насаждениям, но и может быть им полезной, а также добавляют, что ее не нужно убирать после использования.

Когда она покажет эффективность в борьбе с гололедом, будет принято решение об использовании гущи и в других парках.

Напомним, что в Украине по состоянию на сегодняшне утро оставались обесточенными 11 населенных пунктов. Отключение света связано с падением опор линий электропередач, требующих длительных ремонтных работ, пояснили в ГСЧС.

Погода на неделю: облачность и снег с дождем

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Теги: Львов, курьезы, Кофе, дороги, курьез, гололед, тротуар, тротуары
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Источник: korrespondent.net

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