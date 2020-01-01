Кофейная гуща, треснувший мост и инфаркт: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 1 февраля 2021 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 1 февраля и прошедших выходных.

В Киеве на Нивках треснул мост. Во Львове посыпают скользкие дорожки кофейной гущей.

Подземный переход возле Украинского дома в центре Киева теперь представляет из себя "коридор следственного изолятора".

Рейсовый автобус с пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Дружковке Донецкой области из-за инфаркта у водителя.

Военно-морские силы спишут малый противолодочный корабль Винница и два рейдовых катера.

Кортни Кардашьян восхитила фигурой в откровенном мини-бикини. Шотландка прославилась в сети, копируя Мэрилин Монро.

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