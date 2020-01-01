Объявленный в розыск экс-глава ГАСИ сам пришел в прокуратуру

Вчера экс-чиновника объявили в розыск по подозрению в использовании поддельных документов.

Подозреваемый в использовании поддельного диплома экс-глава Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексей Кудрявцев добровольно явился в столичную прокуратуру со своими адвокатами для проведения процессуальных действий. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Отмечается, что 2 февраля экс-глава ГАСИ пришел в Киевскую городскую прокуратуру со своими двумя адвокатами для проведения процессуальных действий. Против него возбуждено уголовное производство по факту пособничества в подделке официального документа и его использования.

“Действия бывшего высокопоставленного чиновника органом следствия квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст.358, ч. 4 ст. 358 УК Украины. Сейчас следственные и процессуальные действия продолжаются“, - сообщили в прокуратуре.

Напомним, вчера стало известно, что экс-главу Государственной архитектурно-строительной инспекции заочно уведомили о подозрении за использование поддельного иностранного диплома при устройстве на работу. Также его объявили в розыск, поскольку он скрывается от следствия.