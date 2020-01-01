Бывший глава ГАСИ объявлен в розыск

Топ-чиновника подозревают в подделке документов.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении и объявили в рохыск бывшего главу Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ). Как сообщает Офис Генерального прокурора, топ-чиновник подозревается в пособничестве при подделке официального документа и использовании его при назначении на должность.

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По данным следствия, бывший чиновник обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему заведомо поддельный документ – диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные.

В дальнейшем, после получения поддельного диплома, подозреваемый обратился в Министерство образования и науки Украины с целью получения свидетельства о признании иностранного документа об образовании на территории Украины. Также он использовал указанный диплом при назначении на должность председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

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Бывший чиновник неоднократно был уведомлен стороной обвинения о необходимости прибыть в орган предварительного расследования для проведения следственных и процессуальных действий. Однако за всё время он так ни разу и не появился.

В связи с указанными обстоятельствами о подозрении экс-главу ГАСИ уведомили по почте и объявили в розыск.

Напомним, экс-замглавы СБУ Нескоромного проверяют на связи с РФ. Покушавшийся на своего коллегу топ-чиновник СБУ может быть связан с ФСБ.