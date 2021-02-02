Размахивал топором: Задержали поджигателя ТЦ в Первомайске

Он ранил топором охранников торгового центра.

Полиция задержала 37-летнего мужчину, который сегодня, 2 февраля, совершил поджог торгового центра "Эпицентр" в Первомайске. При задержании он ранил двоих охранников, сообщила пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

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На данный момент известно, что поджигатель пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющуюся жидкость. Один из охранников пытался его задержать, но получил удар топором.

После этого поджигатель попытался скрыться. Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны его догнали и задержали. При этом злоумышленник ранил топором ещё одного охранника.

Поджигателя передали в руки сотрудников полиции. Его доставили в Первомайское управление полиции. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

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По данному факту открыли уголовное производство по двум статьям УК Украины (Умышленное уничтожение имущества и покушение на убийство). Ведется следствие.

Ранее стало известно, что в 14:20 бойцы ГСЧС локализовали пожар в торговом центре "Эпицентр" на площади 4 тыс. м.кв.