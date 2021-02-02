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Размахивал топором: Задержали поджигателя ТЦ в Первомайске

Комментариев: 3
Он ранил топором охранников торгового центра.
Место происшествия
Место происшествия
dsns.gov.ua

Полиция задержала 37-летнего мужчину, который сегодня, 2 февраля, совершил поджог торгового центра "Эпицентр" в Первомайске. При задержании он ранил двоих охранников, сообщила пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

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На данный момент известно, что поджигатель пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющуюся жидкость. Один из охранников пытался его задержать, но получил удар топором.

После этого поджигатель попытался скрыться. Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны его догнали и задержали. При этом злоумышленник ранил топором ещё одного охранника. 

Поджигателя передали в руки сотрудников полиции. Его доставили в Первомайское управление полиции. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

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По данному факту открыли уголовное производство по двум статьям УК Украины (Умышленное уничтожение имущества и покушение на убийство). Ведется следствие. 

Ранее стало известно, что в 14:20 бойцы ГСЧС локализовали пожар в торговом центре "Эпицентр" на площади 4 тыс. м.кв. 

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Теги: Первомайск, Эпицентр, поджигатель, пожар, торговый центр, охранник, ранение
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Комментариев (3)
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Виктор    02.02.2021, 17:01
Оценка:  0
Виктор
Насолили мужику, чтобы на такое пойти
Jonas7    02.02.2021, 16:20
Оценка:  +1
Jonas7
Когда бизнес набирает в охрану пенсионеров, или 20 летних неспортивных неопытных парней, они идут на сознательный риск - вероятность сильных проблем (поджога например) 0.01%, и для этого держать дорогостоящую нормальную охрану, выходит накладно. Поэтому решают держать пенсионеров + если что,полиция
Jonas7    02.02.2021, 16:25
Оценка:  +2
Jonas7
но стояла ли экономия на охране убытков от такого пожара - неизвестно.
Как по мне, если бы экономить, то пусть хотя бы одного спортивного/толкового держали на смене, и 10 пенсионеров/молодняка. Когда видят явно сложную ситуацию, вызываю норм охранника, попутно вызывая полицию. Вариантов много
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