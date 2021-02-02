Зеленский ввел санкции против трех телеканалов

Санкции введены на пять лет.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против нардепа Тараса Козака и его активов. Речь идет о телеканалах, а именно о 112, NewsOne и ZIK. Об этом сообщается на сайте ОП во вторник, 2 февраля.

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“Сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов Совета 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке“, - рассказал секретарь Совета Алексей Данилов.

Санкции введены против нардепа Тараса Козака и его компаний - “АРІАДНА ТВ“, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ“, “ТВ ВИБІР“, “ПАРТНЕР ТВ“, “ЛІДЕР ТВ“, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ“, “Нові комунікації“, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ“

Как результат, лицензии данных компаний будут аннулированы или приостановлены. Телеканалам Козака запретят пользоваться радиочастотным ресурсом, а также предоставлять телекоммуникационные услуги, проводить ретрансляцию, распространять телепрограммы. Активы заблокируют, а также будут приняты меры по предотвращению вывода капитала за пределы страны.

Тем временем телеграм-каналы сообщают, что вещание 112, NewsOne и ZIK уже прекращено.

Ранее сообщалось о том, что президент Зеленский дал распоряжение по вакцинации в Украине.