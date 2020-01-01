Онлайн-очередь на вакцинацию: Зеленский дал поручение правительству
Владимир Зеленский дал поручение правительству, которое касается онлайн-очереди на вакцинацию от COVID-19. Сайт будет запущен в феврале, и власти должны объяснить украинцам, как стать в очередь на прививку. Слова главы государства передает Офис президента.
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Во время традиционного совещания Зеленский отметил, что план вакцинации должен включать тесную коммуникацию между правительством, ОГА и органами местной власти. В свою очередь чиновники отчитались о подготовке к запуску онлайн-платформы для записи на COVID-вакцинацию.
“Правительство должно четко объяснить людям, как записаться на вакцинацию от COVID-19 и как будет проходить этот процесс. Онлайн-платформа должна быть четкой и удобной“, – заявил в ответ президент.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался об эпидемиологической обстановке в стране. По его словам, впервые за долгое время количество COVID-пациентов опустилось ниже 200 тыс. Но за неделю выросло количество госпитализаций.
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Глава Кабмина связывает ситуацию с тем, что все меньше людей обращаются к врачам и делают COVID-тесты. Они самостоятельно лечатся дома, а к врачам обращаются только в случае ухудшения состояния.
Но, добавил Шмыгаль, в это же время рассматривается возможность возвращения адаптивного карантина. Правительство изучит вопрос и примет решение.
Ранее сообщалось, что Зеленский хочет ввести санкции против Никарагуа.