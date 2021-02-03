Минюст продаст первую тюрьму в марте

Будет проведен открытый электронный аукцион.

Министерство юстиции первую тюрьму на аукционе продаст в марте текущего года. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Читай также: Разрешат украшения и длинные волосы: Правила в тюрьмах ослабят

По его словам, документы на приватизацию первой тюрьмы уже переданы в Фонд госимущества.

Тюрьму продадут на открытом электронном аукционе через систему "Prozorro-Продажи". Малюська говорит, что о проведении аукциона объявят примерно через две недели.

Напомним, в 2020 году стало известно, что Минюст планирует продать на отрытых электронных аукционах целый ряд тюрем, СИЗО и исправительных центров, которые уже не используются. На вырученные деньги построят новые СИЗО. Так, например, в 2021 году хотят продать четыре тюрьмы.

Читай также: Малюська отрицает свой уход в отставку с поста главы Минюста

Ранее Денис Малюська сообщил, что Минюст уже получил более 2,2 млн грн от аренды платных камер в СИЗО. На эти деньги ремонтируют обычные камеры.