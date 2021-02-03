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Минюст продаст первую тюрьму в марте

Комментариев: 2
Будет проведен открытый электронный аукцион.
Одна из тюрем, которую продадут
Одна из тюрем, которую продадут
Скриншот

Министерство юстиции первую тюрьму на аукционе продаст в марте текущего года. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал министр юстиции Денис Малюська.

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По его словам, документы на приватизацию первой тюрьмы уже переданы в Фонд госимущества. 

Тюрьму продадут на открытом электронном аукционе через систему "Prozorro-Продажи". Малюська говорит, что о проведении аукциона объявят примерно через две недели.

Напомним, в 2020 году стало известно, что Минюст планирует продать на отрытых электронных аукционах целый ряд тюрем, СИЗО и исправительных центров, которые уже не используются. На вырученные деньги построят новые СИЗО. Так, например, в 2021 году хотят продать четыре тюрьмы.

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Ранее Денис Малюська сообщил, что Минюст уже получил более 2,2 млн грн от аренды платных камер в СИЗО. На эти деньги ремонтируют обычные камеры.

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Теги: Министерство юстиции, тюрьма, продажа, Денис Малюська
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Комментариев (2)
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Виктор    03.02.2021, 17:06
Оценка:  +1
Виктор
Шикарно жить не запретишь.
LERMI_    03.02.2021, 17:02
Оценка:  +1
LERMI_
Тепер кожен корупціонер зможе купити собі тюрьму, про всяк випадок, як пабло ескобар
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