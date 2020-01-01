Известна реакция главы сети "Эпицентр" на пожар в Первомайском
Основательница компании “Эпицентр К“ Галина Герега заявила, что за один год сгоревший вчера, 2 февраля, в Первомайском торговый центр “Эпицентр“ будет восстановлен, а все его сотрудники временно будут трудоустроены в Умани, Кропивницком и Николаеве.
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Она отметила, что благодаря профессионализму сотрудников “Эпицентра“ никто из посетителей во время пожара не пострадал.
Всем работникам торгового центра, в котором произошел пожар, предоставят психологическую помощь. Для этого в Первомайское направлены лучшие специалисты компании.
Во время пожара и при задержании поджигателя пострадали четыре сотрудника “Эпицентра“. Всем пострадавшим оказана помощь.
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В ближайший месяц во всей сети “Эпицентра“ по два раза в неделю с персоналом будут проводиться дополнительные занятия по противопожарной безопасности.
Напомним, 2 февраля в торговом центре “Эпицентр“ в Первомайском Николаевской области произошел пожар в результате поджога. Поджигателя задержали охранники торгового центра. Троих из них злоумышленник ранил.