В МВД заявили о резком обострении на Донбассе

Из-за ухудшения ситуации на востоке Украины Владимир Зеленский отправил в регион главнокомандующего ВСУ, информировал Арсен Аваков.

Ситуация на востоке Украины значительно ухудшилась, там уже нет никакого мирного процесса. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в эфире ток-шоу Право на власть в четверг, 4 февраля.

По словам министра, из-за обострения президент Владимир Зеленский отправил на Донбасс главнокомандующего Вооруженными силами Руслана Хомчака.

"Президент был вынужден Хомчака немедленно послать на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют минометы, действуют снайперские обстрелы. Война идет", - отметил Аваков.

При этом глава МВД упомянул ситуацию с телеканалами, которые попали под санкции властей. Министр предложил смотреть на решение блокировать 112 Украина, ZIK и NewsOne через призму обострения в зоне ООС.

Напомним, во вторник вблизи села Шумы Донецкой области снайпер сепаратистов смертельно ранил украинского военнослужащего - старшего матроса Дмитрия Власенко. Уже через час боец умер.

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