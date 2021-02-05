СБУ разоблачила предателей, готовивших диверсии

ФСБ РФ завербовала нескольких бывших спецназовцев военной разведки Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность разветвленной агентурной сети ФСБ РФ, участники которой подготавливали диверсии на объектах ВСУ. Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

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По данным досудебного следствия, российским спецслужбам удалось завербовать бывших спецназовцев военной разведки Украины. Они действовали в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях.

Агенты ФСБ планировали совершить диверсии на нескольких украинских военных объектах. Например, на аэродроме “Кульбакино“. Кроме того, разрабатывалась операция по похищению одного из бывших командующих Сил специальных операций ВСУ.

Предатели также собирали информацию о дислокации и перемещении украинских военных, их взаимодействии с иностранными партнерами.

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В отношении разоблаченных агентов возбуждено уголовное дело сразу по четырем статьям УК Украины. Их подозревают в государственной измене, создании террористической группы, незаконном обращении с оружием и в шпионаже.

Ранее сообщалось, что в Запорожье СБУ выявила и прекратила деятельность группы пророссийских сепаратистов. Они пропагандировали идею возрождения СССР и планировали создать фейковые органы советской власти.