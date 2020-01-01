Как записаться на COVID-вакцинацию: Объясняет министр

Минцифры и Минздрав создадут специальные цифровые инструменты.

Записаться на COVID-вакцинацию украинцы смогут через интернет, в несколько кликов. Для этого достаточно будет зайти в портал “Дия“. О том, как стать в очередь на прививку, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на форуме “Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы“.

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Министр объяснил, что Минцифры и Минздрав вместе с НСЗУ разрабатывают эффективный цифровой инструмент, с помощью которого будет организована вакцинация от коронавируса в Украине.

Так, записаться в электронную очередь на получение прививки украинцы смогут через “Дию“ в несколько кликов. На базе медицинской электронной системы eHealth будет сформирована база людей, желающих вакцинироваться. Имея информацию о записях из “Дии“, Минздрав будет оперативно распределять COVID-препарат в соответствии с очередью.

“Планируем максимально удобно записывать в очередь на вакцинацию от COVID-19“, – сказал Федоров.

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Министр добавил, что помимо электронной записи появится и специальный контакт-центр. С его помощью граждане смогут получит ответы на интересующие их вопросы.

Ранее замглавы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине введут новый карантин.