Шмыгаль встретился с президентом Европарламента

Европарламент признает и поддерживает евроинтеграционные стремления Украины, заявил Денис Шмыгаль по итогам встречи.

Украина рассчитывает, что в 2021 году будет запущен процесс обзора достижения целей Соглашения об ассоциации для углубления секторальной интеграции с Евросоюзом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с президентом Европарламента Давидом Марией Сассоли в среду, 10 февраля.

"Убежден, что Европарламент и, прежде всего, парламентский комитет ассоциации будут оказывать мощную политическую поддержку этому процессу", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, сегодня Европарламент рассматривает доклад по имплементации Украиной Соглашения об ассоциации.

"Важно, что этим документом раз высказано безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Приятно также, что Европарламент признает евроинтеграционные стремления Украины и дает положительные оценки процесса реформ", - добавил премьер.

По словам Шмыгаля, после успешного 22-го Саммита Украина - ЕС в конце прошлого года Украина ожидает и результативного заседания Совета ассоциации.

Шмыгаль также обсудил с Сассоли доступ Украины к COVID-вакцинам, безопасность на Донбассе и санкции против России.

Наконец, Шмыгаль поблагодарил ЕС за поддержку идеи создания Крымской платформы и пригласил президента Европарламента посетить учредительный саммит.

Напомним, что ранее в ЕС анонсировали торговые переговоры с Украиной. Завтра в Брюссель состоится седьмое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, на котором поднимут вопрос о либерализации торговли.

Также сообщалось, что в ЕС назвали Шмыгалю условия выделения €600 млн. Евросоюз ожидает от Украины выполнение ряда структурных мероприятий, прогресса в переговорах с МВФ и борьбу с коррупцией.

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