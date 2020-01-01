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Суд отменил оправдательный приговор Труханову

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Антикоррупционный суд повторно рассмотрит дело о продаже здания завода Краян, в котором фигурирует одесский мэр.
Дело Краяна рассмотрят повторно
Дело Краяна рассмотрят повторно
Facebook/Геннадий Труханов

Апелляционная палата Высшего антикорупцийного суда в четверг, 11 февраля, отменила оправдательный приговор мэру Одессы Геннадию Труханову по делу завода Краян.

Судьи отменили приговор по делу о возможном хищении 92 млн грн во время покупки Одесским горсоветом зданий завода Краян.

Дело передали на рассмотрение Высшего антикорупцийного суда. 

Обвиняемые выступили с последним словом. Труханов в очередной раз заявил о своей невиновности.

Напомним, 14 февраля 2018 года Труханов был задержан в аэропорту Борисполь сразу после прилета из Варшавы. Тогда же задержали и заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.

Мэра Одессы подозревают в злоупотреблении служебным положением в деле о покупке зданий завода Краян за 185 млн гривен. Его отпустили на поруки экс-нардепа от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.

 

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Теги: суд, Одесса, приговор, Труханов, Антикоррупционный суд
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Источник: korrespondent.net

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