Переговоры ТКГ по Донбассу зашли в тупик - ОБСЕ

В ОБСЕ приветствовали присоединение к процессу политических советников нормандской четверки.

Переговоры в контактной группе по Донбассу зашли в тупик Корреспондент.net

Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе находятся в тупике. Об этом заявила спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау на заседании Совета Безопасности ООН в четверг, 11 февраля.

Грау напомнила, что для того, чтобы разблокировать переговоры, участники ТКГ предложили разработать общий план действий по осуществлению минских договоренностей, который бы имел временные ограничения.

"К сожалению, переговоры в контактной группе к настоящему времени зашли в тупик, так что мы приветствуем активную работу политических советников стран нормандского формата по выходу из этого тупика", - сказала Грау.

По ее словам, в первые месяцы 2020 года политическая группа ТКГ предприняла значительные усилия, чтобы прийти к общему знаменателю, но с августа российская сторона блокирует переговоры.

"С августа 2020 года некоторые участники требуют, чтобы парламент Украины отменил резолюцию по местным выборам прежде, чем обсуждение может быть продолжено", - пояснила она.

В свою очередь глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халит Чевик добавил, что стороны не смогли договориться о создании совместного механизма для принятия мер против нарушений режима тишины на Донбассе.

"Возникло важное препятствие, поскольку стороны не смогли договориться о создании совместного координационного механизма для принятия мер и расследования предполагаемых нарушений в целях как деэскалации, так и решения проблем безнаказанности", - отметил Чевик.

Этот механизм мог бы служить важной мерой укрепления доверия, "которого до сих пор не хватало", подчеркнул он.

"К сожалению, вынужден констатировать, что обсуждение этого вопроса в рабочей группе зашло в тупик, поскольку позиции на переговорах ужесточились. Несмотря на призывы к принятию мер к безнаказанности, стороны не продемонстрировали приверженность этому принципу", - резюмировал глава СММ ОБСЕ.

Напомним, что ранее в ООН выступили с призывом по Донбассу. Организация призывает разблокировать движение на линии разграничения и открыть неработающие пункты пропуска.

Также сообщалось, что Зеленский посетил передовую на Донбассе. Президент ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения.

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