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"Перемирие нужно только нам, боевики хотят его сорвать" – Зеленский

Комментариев: 5
Сегодня президент посетил зону проведения ООС.
Зеленский приехал на передовую
Зеленский приехал на передовую
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Украина продолжает выполнять нормандские договоренности, но соблюдать перемирие очень сложно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время посещения зоны проведения операции Объединенных сил, пишет РБК-Украина.

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“Украина придерживается нормандских договоренностей. 27 июля состоялась самая главная договоренность, ибо о режиме прекращения огня говорят 7 лет, но 27 июля он был введен в действие. Нам не просто его соблюдать“, - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что перемирие на Донбассе нужно только Украине, однако украинские военные не дадут противнику его сорвать.

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“Мы были на трех точках. Именно на этих направлениях были осложнения и наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Мы понимаем, что происходит, мы понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам, а сепаратисты хотят его сорвать, но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим этого сделать“, - подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский побывал на передовой в зоне проведения ООС. Он пообщался с военнослужащими.

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Теги: конфликт на Донбассе, обстрел, перемирие, Зеленский, президент
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Комментариев (5)
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Shaab    11.02.2021, 19:54
Оценка:  +3
Shaab
А як же ж "нада проста перестать стрялять" ? Може, все було дещо складніше, ніж воно розвішувало на вуха семидесяти трьох процентів перед виборами? А, може, все решта, що воно тоді варнякало, така ж брехня?
fulminate    11.02.2021, 19:39
Оценка:  +3
fulminate
А какое следующее открытие сделает для себя Зеленский? Заподозрит что россия имеет какое-то отношение к конфликту на донбассе?
Брюква_и_Клюква    11.02.2021, 19:51
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Бубасик называет оккупанта "та сторона". Видимо, он постоянно косил не только от армии, но и от географии
Путин-Xyйло    11.02.2021, 19:55
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
После днюхи вроде не называет. Может компас и карту подарили?
Брюква_и_Клюква    11.02.2021, 20:02
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Нужен еще один звонок Блинкена, чтобы Бубасик прозрел. Одного хватило лишь частично.
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