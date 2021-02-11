"Перемирие нужно только нам, боевики хотят его сорвать" – Зеленский
Украина продолжает выполнять нормандские договоренности, но соблюдать перемирие очень сложно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время посещения зоны проведения операции Объединенных сил, пишет РБК-Украина.
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“Украина придерживается нормандских договоренностей. 27 июля состоялась самая главная договоренность, ибо о режиме прекращения огня говорят 7 лет, но 27 июля он был введен в действие. Нам не просто его соблюдать“, - сказал глава государства.
Зеленский добавил, что перемирие на Донбассе нужно только Украине, однако украинские военные не дадут противнику его сорвать.
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“Мы были на трех точках. Именно на этих направлениях были осложнения и наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Мы понимаем, что происходит, мы понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам, а сепаратисты хотят его сорвать, но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим этого сделать“, - подчеркнул президент.
Напомним, Зеленский побывал на передовой в зоне проведения ООС. Он пообщался с военнослужащими.