"Перемирие нужно только нам, боевики хотят его сорвать" – Зеленский

Сегодня президент посетил зону проведения ООС.

Украина продолжает выполнять нормандские договоренности, но соблюдать перемирие очень сложно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время посещения зоны проведения операции Объединенных сил, пишет РБК-Украина.

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“Украина придерживается нормандских договоренностей. 27 июля состоялась самая главная договоренность, ибо о режиме прекращения огня говорят 7 лет, но 27 июля он был введен в действие. Нам не просто его соблюдать“, - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что перемирие на Донбассе нужно только Украине, однако украинские военные не дадут противнику его сорвать.

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“Мы были на трех точках. Именно на этих направлениях были осложнения и наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Мы понимаем, что происходит, мы понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам, а сепаратисты хотят его сорвать, но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим этого сделать“, - подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский побывал на передовой в зоне проведения ООС. Он пообщался с военнослужащими.