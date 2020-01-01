В Украине намерены восстановить выпуск вакцин

Для запуска процесса производства вакцин Минздрав намерен привлечь около 100 млн. гривен.

В Украине разработали программу по восстановлению фармацевтического производства вакцин, сейчас она находится на утверждении. Об этом, в четверг, 11 февраля, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Право на владу".

Он подчеркнул, что это сложный процесс и, например, для производства мРНК-вакцины методом локализации и синтеза в Украине нет мощностей.

"Лицензионное производство. Сегодня есть программа правительства, которая находится на утверждении о восстановлении фармацевтического производства в Украине. 100 миллионов в бюджете предусмотрено на биокластер "Биобезопасность", который предусматривает восстановление собственного производства вакцин, в частности, методом локализации", - пояснил Ляшко.

Ранее в ЕС заверили в приоритетности COVID-вакцины для Украины. Посол ЕС в Украине напомнил, что Евросоюз предоставил Украине 190 млн евро помощи и 1,2 млрд финансовой поддержки.

До этого ВОЗ дала рекомендации насчет вакцины AstraZeneca.

Почти 130 стран остаются без COVID-вакцин - ВОЗ

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