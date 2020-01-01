В Украине для фур закрыты дороги в двух областях

Над расчисткой дорог от снега работают более 2,7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники.

Закрытыми для проезда фур остаются дороги в двух областях ГСЧС

По состоянию на вечер в Украине остаются закрытыми для грузовиков пять дорог в Волынской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укравтодор в пятницу, 12 февраля.

В частности, в Волынской области действуют ограничения на автодорогах Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка -Локачи).

Также в Ивано-Франковской области действуют ограничения на автодорогах Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г.Коломыя – г.Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок г.Снятин - г.Городенка).

Для расчистки дорог от ГСЧС привлечено более 2,7 тысяч человек и 2 140 единиц техники.

На данный момент наблюдается небольшой снег в Тернопольской, Черниговской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Сумской и Херсонской областях. В Донецкой области - местами небольшой снег с дождем.

Напомним, что ранее Укразализныця заявила о многочасовой задержке поездов из-за снегопада. За сутки в мероприятиях по борьбе со снегом было задействовано более 6,6 тыс. железнодорожников.

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