Из-за непогоды поезда Укразализныци опаздывают на несколько часов

Пассажиров пересаживают на другие поезда.

Из-за сложных погодных условий сегодня ночью с опозданием пришел поезд №731 Киев - Запорожье. Он задержался в пути на 2:00. Для 35 пассажиров этого поезда, направлявшиеся в Международный аэропорт “Борисполь“ Укрзализныця оперативно организовала дополнительный рейс экспресса.

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Также было немного задержано отправление поезда Киев - Рахов, чтобы на него успели осуществить пересадку 5 пассажиров.

Кроме того, утром 13 февраля с опозданием на 1 час 18 мин шел поезд №8 Черновцы - Киев. В нем 8 пассажиров, следующих в Международный аэропорт “Борисполь“. Чтобы они успели на пересадку, для них задержали отправление экспресса до 10:30.

Также с задержкой шел поезд №102 Херсон-Киев-за обнаруженного дефекта колеса. Пассажиров плацкартных вагонов, подлежащего замене, будет пересажено в купейных вагонов.

Другие поезда Укрзализныци следуют по расписанию, несмотря на сложные погодные условия. При необходимости для всех пассажиров будут оперативно организованы удобные пересадки и созданы комфортные условия ожидания рейса, которые будут следовать не по графику.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ожидается похолодание и снег.