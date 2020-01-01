Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Из-за непогоды поезда Укразализныци опаздывают на несколько часов

Комментариев: 0
Пассажиров пересаживают на другие поезда.
Предприятие убирает снег на путях
Предприятие убирает снег на путях
uz.gov.ua

Из-за сложных погодных условий сегодня ночью с опозданием пришел поезд №731 Киев - Запорожье. Он задержался в пути на 2:00. Для 35 пассажиров этого поезда, направлявшиеся в Международный аэропорт “Борисполь“ Укрзализныця оперативно организовала дополнительный рейс экспресса.

Читай также: Ошибка Укрзализныци вызвала флешмоб в соцсети

Также было немного задержано отправление поезда Киев - Рахов, чтобы на него успели осуществить пересадку 5 пассажиров.

Кроме того, утром 13 февраля с опозданием на 1 час 18 мин шел поезд №8 Черновцы - Киев. В нем 8 пассажиров, следующих в Международный аэропорт “Борисполь“. Чтобы они успели на пересадку, для них задержали отправление экспресса до 10:30.

Также с задержкой шел поезд №102 Херсон-Киев-за обнаруженного дефекта колеса. Пассажиров плацкартных вагонов, подлежащего замене, будет пересажено в купейных вагонов.

Другие поезда Укрзализныци следуют по расписанию, несмотря на сложные погодные условия. При необходимости для всех пассажиров будут оперативно организованы удобные пересадки и созданы комфортные условия ожидания рейса, которые будут следовать не по графику.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ожидается похолодание и снег.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: Укрзализниця, непогода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь