Пара украинцев решили сковать себя цепью на три месяца
В Киеве пара влюбленных Александр и Виктория в День святого Валентина решили проверить свои чувства и сковали себя цепью за руки на три месяца, сообщает ТСН.
Процесс закрепления цепи зафиксировали представители книги рекордов Украины. Цепь опломбировали, чтобы пара не снимала крепление.
Отмечается, что Александр и Виктория для реализации своего замысла приехали в Киев из Харькова.
Процесс сварки цепи происходил возле скульптуры Единения на Днепровской набережной.
День Святого Валентина также по-своему решили отметить автолюбители Киева, создав "валентинку" из 110 автомобилей, сообщает Sunray Production.
Ранее социологи установили, что дарить подарки на День святого Валентина планируют 55% украинцев и 43% не собираются этого делать.
Об истории и традициях праздника можно почитать в материале Корреспондент.net.
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