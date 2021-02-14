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Пара украинцев решили сковать себя цепью на три месяца

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Процесс сварки цепи происходил возле скульптуры Единения в Киеве. Таким образом пара намерена попасть в Книгу рекордов Украины.

В Киеве пара влюбленных Александр и Виктория в День святого Валентина решили проверить свои чувства и сковали себя цепью за руки на три месяца, сообщает ТСН.

Процесс закрепления цепи зафиксировали представители книги рекордов Украины. Цепь опломбировали, чтобы пара не снимала крепление.

Отмечается, что Александр и Виктория для реализации своего замысла приехали в Киев из Харькова.

Процесс сварки цепи происходил возле скульптуры Единения на Днепровской набережной.

День Святого Валентина также по-своему решили отметить автолюбители Киева, создав "валентинку" из 110 автомобилей, сообщает Sunray Production.

Ранее социологи установили, что дарить подарки на День святого Валентина планируют 55% украинцев и 43% не собираются этого делать.

Об истории и традициях праздника можно почитать в материале Корреспондент.net.

 

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Теги: пара, День святого Валентина, влюбленные, день влюбленных, День Валентина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
mfevvxer    14.02.2021, 18:38
Оценка:  -23
mfevvxer
Нерабы???
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