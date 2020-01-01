Степанов: К вакцинации все готово

Поступление вакцин ожидается 17-18 февраля и сразу должен начаться процесс иммунизации медиков.

Вакцинацию обещали начать с 15 февраля, но вакцині привезут не ранее 17-го

Украина полностью готова к началу вакцинации от коронавируса, поставки вакцин ожидаются в течение трех-четырех дней. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает УНН.

“Источники поставки вакцин Pfizer COVAX немного задерживаются. Касательно вакцины компании AstraZeneca, согласно контракту, заключенном с индийским институтом Serum Institute, сейчас идут технические моменты касательно логистики. То есть 17 или 18 февраля, я думаю, мы ожидаем вакцину уже в Украине. Мы выполнили абсолютно все формальности, заплатили деньги, у нас заключен контракт, и сейчас просто идет процесс отгрузки”, - рассказал министр.

Он отметил, что мобильные бригады уже готовы начать вакцинацию.

“Мы начинаем мобильными бригадами, которые уже сформированы. Общее количество мобильных бригад 572. Сейчас у нас уже есть 347 мобильных бригад - и сразу мы начинаем вакцинацию", - сказал Степанов.

Глава Минздрава напомнил, кого привьют на первом этапе - это медики, работающие в ковидных больницах, работники экстренной медицинской помощи, работники мобильных бригад и работники лабораторных центров.

"Остальные медики начинают на втором этапе вакцинироваться”, - пояснил он.

Накануне сообщалось, что уже начался процесс отгрузки партии вакцины, которую Украина получит из Индии. Получены все разрешения на ее экспорт.

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