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В Украине 2 332 новых случая COVID-19

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Продолжают болеть более 132 тысяч украинцев.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине за прошедшие сутки, 14 февраля, подтвердили 2 332 новых случая COVID-19. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Продолжают болеть 132 304 человека.

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Состояние здоровья 1 145 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.  

Больше всего новых случаев заражений в воскресенье подтвердили в Ивано-Франковской (+457) и Черновицкой (+225) областях, в Киеве (+211), 
а также в Киевской (+171) и Житомирской (+150) областях.

Меньше всего – в Кировоградской (+3), Луганской (+9), Хмельницкой (+10) и Полтавской (+21) областях. Среди заболевших есть 160 детей и 47 медиков.

Украинские медики вчера провели 13 740 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 11 973. Всего с начала пандемии сделали 6 551 858 тестирований методом ПЦР. 

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С начала пандемии в Украине подтверждено 1 273 475 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 116 779 человек (2 479 – за минувшие сутки), а 24 392 – умерли (62 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 132 304 человека.

Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что переболевшие коронавирусом могут вакцинироваться через шесть месяцев после болезни.

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Теги: Украина, COVID-19, коронавирус
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Комментариев (1)
muterrdo    15.02.2021, 10:24
Оценка:  -22
muterrdo
О как!Без вакцинации,с гнилой медициной и с практически полным игнорированием населением карантинных мер,болезнь отступает сама-собою!Чудеса!Где представители Книги Рекордов Гиннеса???
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