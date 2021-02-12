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Почти половина украинцев считает угрозу COVID-19 преувеличенной – опрос

Комментариев: 1
Примерно такой же показатель наблюдается и во всем мире.
Почти половина украинцев считает угрозу COVID-19 преувеличенной – опрос
Почти половина украинцев считает угрозу COVID-19 преувеличенной – опрос
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Почти половина украинцев считает угрозу COVID-19 преувеличенной. Но 51% граждан уверены в обратном. На это указывают данные соцопроса, проведенного фондом “Демократические инициативы“ и КМИС.

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Так, 43% опрошенных уверены, что опасность коронавируса преувеличена. Во всем мире этот показатель в конце 2020 года составлял 42%. Обратного мнения придерживаются 51% украинцев, а в мире – 53%.

Стоит отметить, что уровень мнения о преувеличении COVID-угрозы в последние несколько месяцев вырос. В исследовании указывается, что данный показатель уменьшался в момент пика заболеваемости. Когда количество пациентов снижается, увеличивается количество людей, утверждающих, что эпидемия не такая опасная, как считается.

Данные опроса
Данные опроса
Демократические инициативы

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Примечательно, что в Евросоюзе, США и Австралии мнение о преувеличении угрозы коронавируса в основном отвергают. При этом в Косово его поддерживают 71% граждан, а в Пакистане и Филиппинах – 70%.

Соцопрос в Украине проводился в рамках мирового опроса Gallup International. Всего были изучены мнения почти 45 тыс человек из 47 стран. Погрешность данных составляет от +3-5%.

Ранее сообщалось, что врач назвал дату третьей волны COVID-19 в Украине.

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Теги: коронавирус, COVID-19, эпидемия, Украина, угроза
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Комментариев (1)
Vixerunt    12.02.2021, 13:30
Оценка:  0
Vixerunt
при смертности меньше 1 % какая на_х эпидемия. Что б вы уважаемые запели когда смертность достигала 15 %. Наверно ваш инстанграм и инет просто лопнул. А ведь это не предел т.к. наши предки пережили бубонную чуму где местами умирало 80 % жителей. Поколение м_удаков и блогеров.
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