Почти половина украинцев считает угрозу COVID-19 преувеличенной – опрос

Примерно такой же показатель наблюдается и во всем мире.

Почти половина украинцев считает угрозу COVID-19 преувеличенной. Но 51% граждан уверены в обратном. На это указывают данные соцопроса, проведенного фондом “Демократические инициативы“ и КМИС.

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Так, 43% опрошенных уверены, что опасность коронавируса преувеличена. Во всем мире этот показатель в конце 2020 года составлял 42%. Обратного мнения придерживаются 51% украинцев, а в мире – 53%.

Стоит отметить, что уровень мнения о преувеличении COVID-угрозы в последние несколько месяцев вырос. В исследовании указывается, что данный показатель уменьшался в момент пика заболеваемости. Когда количество пациентов снижается, увеличивается количество людей, утверждающих, что эпидемия не такая опасная, как считается.

Данные опроса Демократические инициативы

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Примечательно, что в Евросоюзе, США и Австралии мнение о преувеличении угрозы коронавируса в основном отвергают. При этом в Косово его поддерживают 71% граждан, а в Пакистане и Филиппинах – 70%.

Соцопрос в Украине проводился в рамках мирового опроса Gallup International. Всего были изучены мнения почти 45 тыс человек из 47 стран. Погрешность данных составляет от +3-5%.

Ранее сообщалось, что врач назвал дату третьей волны COVID-19 в Украине.