Главарю боевиков на Донбассе объявили подозрение в преступлении

Уголовное дело открыли по двум статьям УК Украины.

Правоохранители сообщили бывшему заместителю министра информации так называемой "ДНР" подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в создании террористической организации. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В 2014 году подозреваемый присоединился к террористической организации "ДНР" и принимал участие в её деятельности. В частности, он совершал насилие в отношении пленных военнослужащих ВСУ.

В июне 2015 года подозреваемого назначили на должность так называемого "заместителя министра информации "ДНР". Он отвечал за формирование информационной политики и пропаганды этой террористической организации.

Также подозреваемый во время публичных мероприятий призывал к участию в незаконных выборах на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и к присоединению так называемых "ДНР" и "ЛНР" к РФ.

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Уголовное дело открыто по ст. 110 и ст. 258-3 УК Украины. Следствие продолжается.

Ранее СБУ задержала бывшего участника диверсионной группы террористической организации "ЛНР", который несколько лет скрывался в России. В 2014 году он взорвал пять мостов в Луганской и Донецкой областях.