Число браков в Украине сократилось в три раза
В карантинном 2020 году количество браков в Украине уменьшилось на 29% и составило 167 974 церемоний. Вероятно, на уменьшение числа свадеб повлияли ограничения в связи с COVID-19, однако эксперты подчеркивают - число браков и разводов уменьшается в стране ежегодно.
Об этом сообщает OpenDataBot.
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Согласно статистике, за последние 30 лет количество браков сократилось в три раза. В 1991 году зарегистрировали 493 тыс бракосочетаний, а уже в 2020 - чуть больше 167 тыс.
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При этом также сокращается и число разводов. В 1991 году развелись 200 тыс пар, а в 2020-м - 119 тыс.
Расторгнуть брак в Украине можно через ЗАГС или суд, если имеются дети и общее имущество. В целом, около 70% пар разводятся через суд.
- Ранее сообщалось о том, что террористы будут брать меньше жен и экономить на свадьбах. В среде “Талибан“ женихи платят родителям невест выкуп, который иногда достигает 95 тысяч долларов.