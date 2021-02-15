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Число браков в Украине сократилось в три раза

Комментариев: 2
Из года в год количество браков и разводов в стране уменьшается.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В карантинном 2020 году количество браков в Украине уменьшилось на 29% и составило 167 974 церемоний. Вероятно, на уменьшение числа свадеб повлияли ограничения в связи с COVID-19, однако эксперты подчеркивают - число браков и разводов уменьшается в стране ежегодно.

Об этом сообщает OpenDataBot.

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Согласно статистике, за последние 30 лет количество браков сократилось в три раза. В 1991 году зарегистрировали 493 тыс бракосочетаний, а уже в 2020 - чуть больше 167 тыс.

Количество браков в Украине за годы независимости
Количество браков в Украине за годы независимости
Скриншот видео

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При этом также сокращается и число разводов. В 1991 году развелись 200 тыс пар, а в 2020-м - 119 тыс.

Расторгнуть брак в Украине можно через ЗАГС или суд, если имеются дети и общее имущество. В целом, около 70% пар разводятся через суд. 

Количество браков в Украине за годы независимости
Количество браков в Украине за годы независимости
Скриншот видео

  • Ранее сообщалось о том, что террористы будут брать меньше жен и экономить на свадьбах. В среде “Талибан“ женихи платят родителям невест выкуп, который иногда достигает 95 тысяч долларов.
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Теги: Украина, браки, разводы, статистика
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Комментариев (2)
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Vixerunt    15.02.2021, 15:19
Оценка:  0
Vixerunt
Ну так молодые сваливают из страны и женятся _там_ Поэтому и кол-во браков уменьшается.
nelci    15.02.2021, 15:07
Оценка:  -22
nelci
Чем лучше жизнь в нашей стране, тем меньше будет браков, это понятно, не понятно сравнение Украины с ситуацией в среде "талибан", живущих по мусульманским обычаям?
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