В Новой Каховке нашли мертвыми четырех человек

С помощью выдвижной лестницы спасатели поднялись к окну квартиры и увидели, что в кухне на полу лежат четыре человека.

В Херсонской области при невыясненных обстоятельствах погибли четыре человека в городе Новая Каховка. Об этом сообщает Нацполиция в понедельник, 15 февраля.

Указано, что в полицию обратилась глава ОСМД одного из домов. По ее словам, жительница одной из квартир уже третий день не открывает дверь и не выходит из дома. При этом в ее квартире горит свет и работает телевизор.

"С помощью выдвижной лестницы спасатели поднялись к окну квартиры и увидели, что в кухне на полу лежат четыре человека. Тогда через балкон они попали в квартиру и открыли входную дверь. Во время осмотра места происшествия были обнаружены без признаков жизни владелица квартиры, еще одна женщина и двое мужчин", – говорится в сообщении.

Согласно предварительному осмотру судмедэксперта, следов насильственной смерти не выявлено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Инцидент пока квалифицировали по статье об умышленном убийстве с пометкой несчастный случай(п.1 ч.2 ст.115 УК Украины).

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