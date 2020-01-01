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В Новой Каховке нашли мертвыми четырех человек

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С помощью выдвижной лестницы спасатели поднялись к окну квартиры и увидели, что в кухне на полу лежат четыре человека.
Полиция не выявила следов насильственной смерти
Полиция не выявила следов насильственной смерти
Нацполиция Украины

В Херсонской области при невыясненных обстоятельствах погибли четыре человека в городе Новая Каховка. Об этом сообщает Нацполиция в понедельник, 15 февраля.

Указано, что в полицию обратилась глава ОСМД одного из домов. По ее словам, жительница одной из квартир уже третий день не открывает дверь и не выходит из дома. При этом в ее квартире горит свет и работает телевизор.

"С помощью выдвижной лестницы спасатели поднялись к окну квартиры и увидели, что в кухне на полу лежат четыре человека. Тогда через балкон они попали в квартиру и открыли входную дверь. Во время осмотра места происшествия были обнаружены без признаков жизни владелица квартиры, еще одна женщина и двое мужчин", – говорится в сообщении.

Согласно предварительному осмотру судмедэксперта, следов насильственной смерти не выявлено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Инцидент пока квалифицировали по статье об умышленном убийстве с пометкой несчастный случай(п.1 ч.2 ст.115 УК Украины).

Ранее в Мариуполе нашли мертвыми трех человек в одном из частных домов. Люди могли погибнуть от отравления природным газом.

А в Харькове обнаружили мертвым пропавшего подростка. Его тело лежало под мостом в Шевченковском районе. 

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Теги: полиция, Херсонская область, Новая Каховка, мертвый, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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