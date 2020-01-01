В НСЗУ увеличили расходы на лечение онкобольных

Пациент, которому установили "онкологический" диагноз, сможет выбирать заведение, где получать услуги. За его лечение заплатит Национальная служба здоровья Украины.

На раннее выявление и лечение онкозаболеваний в этом году заложено более 5 млрд грн.

На программу медицинских гарантий - 2021 по выявлению и лечению онкозаболеваний предусмотрено пять млрд грн. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Национальная служба здоровья Украины.

В сообщении отмечается, что пациенту, у которого обнаружат онкологическое заболевание, компенсируют лечение за средства НСЗУ.

Так, тарифы на химиотерапевтическое и радиологическое лечение, по сравнению с прошлым годом, увеличили, а также ввели повышающие коэффициенты. С 1 апреля этого года тариф на химиотерапевтическое лечение составит 25 529 гривен. При этом медицинское учреждение получит от НСЗУ втрое большую сумму за лечение пациентов до 18 лет.

В свою очередь, тариф на радиологическое лечение составит 36 533 гривен.

Тариф за лечение одного пациента с онкогематологическими заболеваниями в программе медицинских гарантий 2021 составит 54 493 грн. К нему применяются корректирующие коэффициенты 3,008 за лечение детей и 0,824 за лечение взрослых.

"По пакетам химиотерапевтического и радиологического лечения пациенты с клинически и морфологически подтвержденным диагнозом получают бесплатно лабораторные и инструментальные исследования, собственно, терапию, стационарное или амбулаторное лечение, обезболивание и лекарства из Национального перечня", - говорится в сообщении.

При этом, уточняется, что оперативные вмешательства пациентам с онкологией будут выполнять по пакету хирургии.

Напомним, что ранее ВОЗ назвала основные угрозы здоровью украинцев. Онкология, заболевания дыхательных путей и суициды снижают среднюю продолжительность жизни в стране.

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