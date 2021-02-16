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Патрульный продавал информацию об украинцах всем желающим

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ГБР задержало предприимчивого сотрудника патрульной полиции Хмельницкой области.
Патрульный продавал информацию об украинцах всем желающим
© dbr.gov.ua
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Патрульный продавал информацию об украинцах всем желающим
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В Хмельницком задержан 28-летний сотрудник патрульной полиции. Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, его поймали на торговле информацией из полицейских баз данных.

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Предварительно установлено, что злоумышленник на постоянной основе торговал данными с ограниченным доступом из автоматизированной системы МВД “Информационный портал Национальной полиции Украины“.

Среди прочего полицейский продавал информацию о конкретных физических лицах и транспортных средствах. Данные из системы МВД он фотографировал и отправлял заказчикам через мессенджер, за что получал денежное вознаграждение.

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15 февраля после очередного сбыта закрытой информации полицейский был задержан. В настоящее время ГБР проводит первоочередные следственные действия.

Событие предварительно квалифицировали по ч. 2 ст. 361-2 и ч. 3 ст . 362 УК Украины: несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах).

Указанное правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Напомним, во Львове таможенник давил полицейских джипом. Работника таможни ждет суд за умышленное причинение травм полицейскому.

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Теги: ГБР, полицейские, коррупция, Хмельницкая область
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Комментариев (1)
GOOD_666    16.02.2021, 14:18
Оценка:  -22
GOOD_666
аваков как дела ?
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