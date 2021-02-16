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Шарию объявили о подозрении в госизмене

Комментариев: 20
Его подозревают также в нарушении равноправия граждан по различным признакам.
Анатолий Шарий
Анатолий Шарий
facebook.com/anatolijsharij

Служба безопасности Украины сообщила гражданину Украины Анатолию Шарию о подозрении в государственной измене и в нарушении равноправия граждан по различным признакам. Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

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В частности, следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 161 УК Украины.

По версиям следствия, с 2012 года Шарий через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций. 

Он занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленном и целенаправленном распространении манипулятивной, искаженной информации о правительственных инициативах и событиях на Донбассе.

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СБУ отмечает, что такие противоправные действия Шария активно использовали российские СМИ. 

Ранее Анатолий Шарий заявил, что не верит в закрытие его партии. Для этого якобы нет никаких оснований.

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Теги: СБУ, Анатолий Шарий, подозрение
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Комментариев (20)
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Здравыйсмысл    16.02.2021, 17:16
Оценка:  -22
Здравыйсмысл
Это значит, что Шарий - молодец! А Зеленский по словам того же Шария, которыми он ответил на это эпохальное подозрение, - "хриплый дегенерат, у которого сорвало крышу".
ЗаелоПластинку    16.02.2021, 17:21
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
Сложно не согласится, шарий для вас действительно молодец. Но ведь и не зря он столько получает "траншей" из вашего бюджета. Но для нас он предатель. Рекомендую вам забрать его к себе на россию. В последние 6 лет у вас очень любят предателей
ЗаелоПластинку    16.02.2021, 17:12
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Для фанатов ШАрия, рекомендую читать "Анти Шарий" (список его фейков и их опровержение).
Василий-Пупкин    16.02.2021, 17:12
Оценка:  -1
Василий-Пупкин
наконецто петушария сделают петухом !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЗаелоПластинку    16.02.2021, 17:14
Оценка:  -1
ЗаелоПластинку
Он всегда был петухом. Гуглите инфу о нем: бывшый игроман, кидал людей на деньги, стрелял в спину человеку в Макдональдсе. Его сводная по отцу сестра обвиняет его в педофилии
vdessazz    16.02.2021, 16:59
Оценка:  -19
vdessazz
Классно Толя разворошил это коррупционное гадючье гнездо!От бессилия эти гнило-позорные чмошники серут кирпичами,кувыркаясь и рыгая одновременно.Госизмена?Правда?Сме юсь лёжа!Бугагагагагага!!!))))))))))) )))
ЗаелоПластинку    16.02.2021, 17:06
Оценка:  -2
ЗаелоПластинку
Антибес, хватит придумывать, лучше поищи инфу, как Толя свои места на местных выборах сливал ОПЗЖ. И статью "Жуков - великий убийца" прочти. Ее тоже ваш Толя написал.
maz1980    16.02.2021, 16:56
Оценка:  -1
maz1980
А Медведчуку и Рабиновичу - не объявили
navigator2    16.02.2021, 16:42
Оценка:  +1
navigator2
засланий казачек для проштовхування йоп-аного каца-пского миру
бандерівець2    16.02.2021, 16:25
Оценка:  +1
бандерівець2
Невже ця наглота сяде? Аж не віриться.
skh    16.02.2021, 16:55
Оценка:  -20
skh
Не переживай, у укро-дебилов мозгов не хватит, раз они обвиняют в госизмене человека, который вообще не проживает в Украине и не располагает никакими гос тайнами. Рогули в очередной раз опозорятся на весь мир, будет весело )))
ЗаелоПластинку    16.02.2021, 16:57
Оценка:  -4
ЗаелоПластинку
Какие гостайны? При чем здесь проживание? Ты дебил или только прикидываешься?
sebax    16.02.2021, 16:22
Оценка:  +4
sebax
Ну нарешті!
Ця шавонька вже давно проситься на нари. Книжки може почитає
Свидома-Погань    16.02.2021, 16:20
Оценка:  -28
Свидома-Погань
Слава Украине и позор системе!!! А Шарию нас рать)))
sebax    16.02.2021, 16:23
Оценка:  +2
sebax
От серйозно, вас там по IQ підбирають?
navigator2    16.02.2021, 16:44
Оценка:  +1
navigator2
фрейд був би дуже задоволенний таким паціентом
Свидома-Погань    16.02.2021, 16:24
Оценка:  -25
Свидома-Погань
Слава Украине!!!Минурастам Слава!!!
Р_И_К    16.02.2021, 16:49
Оценка:  0
Р_И_К
Нах пошла, погань мокшанская
ЗаелоПластинку    16.02.2021, 16:15
Оценка:  +5
ЗаелоПластинку
Было бы круто, если бы эту крысу объявили в международный розыск (надеюсь так и будет). Посмотрим, как быстро он смоется на россию.
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