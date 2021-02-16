Шарию объявили о подозрении в госизмене

Его подозревают также в нарушении равноправия граждан по различным признакам.

Служба безопасности Украины сообщила гражданину Украины Анатолию Шарию о подозрении в государственной измене и в нарушении равноправия граждан по различным признакам. Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

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В частности, следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 161 УК Украины.

По версиям следствия, с 2012 года Шарий через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

Он занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленном и целенаправленном распространении манипулятивной, искаженной информации о правительственных инициативах и событиях на Донбассе.

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СБУ отмечает, что такие противоправные действия Шария активно использовали российские СМИ.

Ранее Анатолий Шарий заявил, что не верит в закрытие его партии. Для этого якобы нет никаких оснований.