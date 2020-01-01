Детективы во второй раз не смогли доставить судью Вовка в суд

ВАКС должен был избрать ему меру пресечения.

Сегодня, 16 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро снова не смогли принудительно доставить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка на заседание Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает "УНН".

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3 февраля ВАКС принял решение о принудительном приводе Павла Вовка на судебное заседание для избрания ему меры пресечения по делу о госизмене, так как он добровольно не является в суд.

Его должны были принудительно доставить в суд в первый раз 8 февраля. Однако, детективы НАБУ не смогли это сделать, так как не нашли главу ОАКС ни дома, ни на работе.

Во второй раз Вовка должны были принудительно доставить в суд сегодня, 16 февраля, однако, этого так и не произошло.

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Напомним, Павла Вовка и ещё нескольких судей Окружного админсуда Киева подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти.

Ранее судья Вовк назвал незаконным решение ВАКС о том, чтобы его принудительно доставили в суд. Он заявил, что не будет выполнять явно преступные распоряжения.