Детективы во второй раз не смогли доставить судью Вовка в суд
Сегодня, 16 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро снова не смогли принудительно доставить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка на заседание Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает "УНН".
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3 февраля ВАКС принял решение о принудительном приводе Павла Вовка на судебное заседание для избрания ему меры пресечения по делу о госизмене, так как он добровольно не является в суд.
Его должны были принудительно доставить в суд в первый раз 8 февраля. Однако, детективы НАБУ не смогли это сделать, так как не нашли главу ОАКС ни дома, ни на работе.
Во второй раз Вовка должны были принудительно доставить в суд сегодня, 16 февраля, однако, этого так и не произошло.
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Напомним, Павла Вовка и ещё нескольких судей Окружного админсуда Киева подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти.
Ранее судья Вовк назвал незаконным решение ВАКС о том, чтобы его принудительно доставили в суд. Он заявил, что не будет выполнять явно преступные распоряжения.