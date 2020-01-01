Как в Боярке: в Умани отравились две школьницы

Одна из отравившихся напилась спазмолитических таблеток, от которых днем ранее в Киевской области скончалась другая школьница.

В Умани медики госпитализировали двух отравившихся школьниц. Одна из них, по примеру школьниц из Боярки, приняла препарат Дротаверин. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает Суспільне.

"Вызов поступил 17 февраля около 14 часов. Скорая доставила 14-летнюю школьницу в Уманскую больницу с подозрением на отравление дротаверином. Еще один ребенок также попал в больницу с отравлением, однако сейчас неизвестно, чем именно он отравился", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители расследуют инцидент и опрашивают свидетелей. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и представители ювенальной полиции.

Напомним, две семиклассницы отравились в городе Боярка, приняв по 40 таблеток спазмолитического препарата Дротаверин. Перед этим в одной из соцсетей они посмотрели видео с призывом попробовать этот препарат. Позже девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки, ее 12-летнюю подругу доставили в медучреждение. Полиция открыла дело о доведении до самоубийства.

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