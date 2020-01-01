В ОБСЕ заявили, что оккупанты блокируют работу миссии

Боевики не пропускают наблюдателей Миссии на неподконтрольную Украине территорию под "вымышленными причинами", считают в ОБСЕ.

В ОБСЕ заявили о сложностях в доступе на неподконтрольную Украине территорию Донбасса Телеграф

На Донбассе боевики продолжают блокировать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ОРДЛО. В течение только одного дня оккупанты три раза не пропустили патрули наблюдателей через линию разграничения. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в среду, 18 февраля.

Так, по сообщению наблюдателей, 13 февраля на блокпостах боевиков в Староласпе, Шевченко и Луково патрулям СММ ОБСЕ под надуманным предлогами запрещали проезд на оккупированную территорию. Оккупанты ссылались на "проведение инженерных работ" и "отсутствие приказов командиров".

"Подобные действия и отказа в доступе Миссии на неподконтрольных правительству Украины территорию имеют надуманные причины и поводы, целью которых является сокрытие нарушений Минских договоренностей, а также нежелание соблюдать нормы международного права", - констатировали в Совместном центре по контролю и координации.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский дал десять дней, чтобы выяснить, кто виноват в гибели трех военных. До конца месяца ВСУ должны проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения.

Ранее в ТКГ спрогнозировали новое обострение на Донбассе. Переговоры по Донбассу зашли в тупик и сдвинуть их может только вмешательство США, считает советник украинской делегации в ТКГ.

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